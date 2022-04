Turismo, Michele Sollecito presenta il suo progetto per il rilancio di Giovinazzo

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale a Giovinazzo, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.Questa sera, 26 aprile, toccherà al candidato espressione di otto liste,, presentare in Sala San Felice i suoi progetti perL'appuntamento per simpatizzanti e iscritti a movimenti, liste e partiti che lo sostengono nella corsa a Palazzo di Città è fissato per le ore 18.30. Interverranno Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo, Cristina Piscitelli, assessora comunale uscente al ramo, Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima ed il suo omologo di Alberobello, Michele Longo, vicini da tempo a Tommaso Depalma e Michele Sollecito con cui hanno condiviso un percorso politico.Sollecito chiuderà gli interventi avanzando le proposte per un rilancio definitivo di Giovinazzo dopo due durissimi anni segnati dalla pandemia ed in cui però, va sottolineato, in estate soprattutto il settore del commercio è riuscito a trovare linfa. Ma non solo di commercio può vivere una cittadina che ambisce da tempo a divenire realmente punto di riferimento dell'intera area per quel che concerne flussi turistici rilevanti.«Negli ultimi cinque anni - ha spiegato- abbiamo deciso di puntare decisamente sull'attrattività di Giovinazzo, una città che grazie a importanti opere pubbliche – pensiamo ai due lungomari - ha migliorato il suo aspetto e ha riscosso un apprezzamento crescente negli ultimi anni. Il programma di comunicazione e promozione della città, "Discover Giovinazzo", è stato il primo atto concreto e strutturato che ha permesso che si mettessero a sistema le risorse della ricettività di Giovinazzo - dove mangiare, dove dormire, dove fare shopping, eventi culturali, night life – permettendone la divulgazione sul web e sui social. È venuto il momento di sfruttare al meglio questo lavoro confidando nel coinvolgimento sempre maggiore degli operatori economici programmando per tempo la promozione e l'organizzazione di eventi di richiamo.Di pari passo - ha anticipato Sollecito - procederemo con il conseguimento del prossimo obiettivo: la realizzazione di un InfoPoint stabile in virtù delle risorse che ci siamo aggiudicati con l'avviso pubblico del GAL Nuovo Fior d'Olivi – azione 2 Interventi 2.1 "Centro servizi del sistema turistico responsabile della comunità Nuovo Fior d'Olivi". Di questi argomenti e di tanto altro discuteremo martedì sera in sala san Felice. Vi aspettiamo».Ai tanti interrogativi di chi opera nel settore cercherà dunque di rispondere il candidato sindaco sostenuto da Città del Sole, Forza Giovinazzo, Iniziativa Democratica, Con, Giovinazzo Progettiamo il Domani, Sud al Centro, Terre di Giovinazzo, Noi per Giovinazzo e SMS.