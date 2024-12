Tronchi in cala Porto, in corso la rimozione

Lo avevamo segnalato la scorsa settimana ed avevamo intervistato l'assessore Alfonso Arbore sul tema.Nella mattinata di ieri, 4 dicembre, finalmente gli operaihanno iniziato la rimozione dei tronchi giunti in Cala Porto dopo le mareggiate delle passate settimane.Si tratta di legna arrivata dal delta del Po in Adriatico, che ha viaggiato per molti chilometri dopo le alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna.A darne notizia il sindaco di Giovinazzo,: «In tanti mi avete segnalato i tronchi ed il legname accumulatosi nel nostro porticciolo a seguito delle alluvioni in Emilia Romagna, fenomeno purtroppo avvenuto anche lo scorso anno - ha scritto il primo cittadino sui canali social -. Da stamattina (ieri, ndr) sono in corso le operazioni di pulizia con mezzi speciali tra ragni, motoseghe e ausilio di gozzetti».Operazioni non sempre semplici per via del meteo non favorevole, ma che dovrebbero concludersi entro il fine settimana.