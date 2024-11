Tronchi nel porto di Giovinazzo dopo le mareggiate: Comune al lavoro per la soluzione

Tronchi e rami. Tantissimi tronchi e tantissimi rami. Detriti lignei all'interno del porto di Giovinazzo sono arrivati nelle scorse ore (in foto). Si tratta di detriti giunti dalle nostre parti dopo le mareggiate degli scorsi giorni, ma sono presenti in Adriatico da più di un mese, quando lI tronchi ed i rami hanno viaggiato per chilometri, prima arrivando sulle coste marchigiane in ottobre e poi pian piano giungendo in Abruzzo, Molise e Puglia, sovente accompagnati da acqua limacciosa, risultato della tracimazione degli affluenti verso il delta del Po.Il Comune di Giovinazzo, di concerto con la Capitaneria di Porto si trova ora a dover gestire questa situazione, che può divenire un problema per la navigazione interna a Cala Porto. In passato, tramite convenzione, erano state le associazioni legate al mare a provvedere alla rimozione dei tronchi finiti inevitabilmente sotto la passerella di Levante. Questa volta la situazione appare più complessa.«Stiamo lavorando in queste ore di concerto con il sindaco - ha spiegato l'assessore all'Ambiente,- per trovare una soluzione rapida ed efficace, ma anche che non violi alcuna norma. Intanto posso rassicurare gli operatori dell'area portuale che già da questa mattina la ditta Impregico valuterà con i suoi tecnici la possibilità di portar via ed eliminare i detriti arrivati a riva. Poi stiamo anche sentendo le associazioni ambientaliste e del mare per trovare una convenzione che ci possa permettere di completare il lavoro, sempre in sicurezza, voglio ribadirlo. Capiamo in queste ore come meglio agire ed informeremo certamente la popolazione. Purtroppo siamo nelle stagioni fredde e sovente il maltempo ci regalerà questi tronchi, che arrivano dalle martoriate zone emiliano-romagnole e, suppongo, il problema possa ancora riproporsi nei prossimi mesi. Staremo a vedere - ha concluso Arbore -, intanto siamo già al lavoro per risolvere la situazione contingente».