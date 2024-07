Tragedia a Giovinazzo, si sente male in acqua. Muore un 70enne

La tragedia in località Trincea, inutili i soccorsi del 118. È il terzo caso in poche ore in Puglia

Malore fatale in spiaggia. Un 70enne è morto stamane in località Trincea, sulla riviera di Ponente, nei pressi dell'omonimo lido, fra lo sgomento dei bagnanti. Tutti i tentativi di soccorrerlo sono stati vani.L'uomo, stando a quanto è stato possibile ricostruire, era in spiaggia, nei pressi del lido Trincea, quando dopo essere uscito dall'acqua in difficoltà si è accasciato sulla battigia. Una domenica come tante altre, da trascorrere in relax fra un tuffo e un po' di sole. Ma questa volta un malore (molto probabilmente un infarto, ndr) lo ha stroncato, portandosi via la vita dell'uomo davanti ai bagnanti che hanno provato ad aiutarlo.Inutili i soccorsi dei bagnini e del 118. Sul posto anche la Polizia Locale. È il terzo caso in poche ore in Puglia, dopo le tragedie di Bari e Porto Cesareo.