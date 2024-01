Traffico ferroviario rallentato per un guasto: disagi anche a Giovinazzo

Si stanno registrando ritardi dalle 7.15 di questa mattina, mercoledì 24 gennaio, sulla linea Pescara-Bari- I ritardi stanno causando disagi per i pendolari giovinazzesi.La circolazione ferroviaria è rallentata a causa di un guasto alla linea all'altezza della stazione di Barletta. È stato già richiesto l'intervento dei tecnici per garantire la ripresa del traffico ferroviario.Si registrano rallentamenti fino a 20 minuti sia per i treni regionali che per quelli ad alta velocità.