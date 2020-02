Totorizzo Group presenta: l’Ibrido Fiat

Da oltre 40 anni la Totorizzo Group è promotrice delle politiche green attraverso la sensibilizzazione degli automobilisti che hanno trovato, negli impianti GPL installati sulle loro vetture, risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO2. Continuando a sostenere una mobilità rispettosa della natura e volta al risparmio, la Totorizzo Group ha deciso di dare la giusta rilevanza al lancio delle vetture Ibride Fiat.



Si terrà Sabato 22 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 e Domenica 23 dalle 10:00 alle 13:00 il "Porte Aperte" della Totorizzo Group che presenterà le nuove auto Ibride di casa FIAT. La concessionaria di Molfetta esporrà l'iconica Fiat 500 nella versione Hybrid e darà la possibilità di poter provare il nuovo motore ibrido attraverso il Test Drive. Un momento importante per il gruppo FCA che vede aggiungersi, al già tanto apprezzato marchio, la motorizzazione ibrida per Fiat Panda (l'auto più venduta in Italia) e Fiat 500, come apripista per l'arrivo della Lancia Ypsilon Hybrid. In occasione dell'evento i consulenti della Totorizzo Group saranno a disposizione per chiarimenti sul funzionamento dell'ibrido Fiat, agevolazioni fiscali e preventivi gratuiti.



Per celebrare l'evento la Totorizzo Group ha organizzato, in concomitanza con l'esposizione, un momento di intrattenimento, musica e distribuzione di Gadgets.



➜ DOVE E QUANDO?

Totorizzo Group Molfetta:

S.S. 16 Adriatica (Via Bisceglie) Km 775

Ore:

Sabato 22 Febbraio – 9:00 / 13:00 e 17: 00 / 20:00;

Domenica 23 Febbraio – 10:00 / 13:00



➜ PROGRAMMA

– Presentazione Fiat Ibride con 500 Hybrid in Show-Room;

– Test Drive con 500 Hybrid

– Spiegazione tecnica del funzionamento delle vetture Ibride Fiat

– Informativa su incentivi Statali, Regionali e Comunali;

– Intrattenimento , Musica, e Gadgets. Fiat Panda Hybrid L'auto più venduta in Italia diventa Hybrid! La Totorizzo Group, durante l'evento di presentazione della gamma Ibrida Fiat, spiegherà i vantaggi del motore ibrido, il suo funzionamento e le agevolazioni fiscali. Tutto questo abbinato alla popolare Fiat Panda. Fiat 500 Hybrid L'iconica 500, in versione Ibrida, sarà disponibile durante l'evento per essere guardata…e non solo! Avrete la possibilità di provare la 500 Ibrida in un test drive che ti vedrà protagonista della mobilità ecologica. Non perdere l'occasione!