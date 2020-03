Torneremo a passeggiare a sera...

Torneremo a passeggiare su quelle chianche ben oltre il calar della sera, quando le temperature si faranno miti e avremo voglia di uscire per incontrarci.Torneremo a scambiarci battute, a sorriderci, a comporre quel brusio che si associa alla spensieratezza ed i bimbi torneranno a giocare sicuri, anche dopo il tramonto.Passerà la lunga quarantena delle anime e tra qualche tempo torneremo a godere dei colori del crepuscolo, quelli che, con la sua maestria, ha cristallizzato in uno scatto che resterà storico, quando lo rivedremo tra qualche tempo. Quei colori che ci invidiano in tutto il mondo, che appartengono a questa terra bella e maledetta, bella e benedetta.Saremo ancora in quella piazza, quando le ombre si allungheranno e saranno solo le nostre riflesse e non quelle di un male oscuro che colpisce da infame alle spalle.E sarà la Fontana dei Tritoni a farci da compagna nelle nostre passeggiate coi vestiti più leggeri, mentre San Domenico osserverà materna dall'alto la nostra, vostra agorà riempirsi di vita.Sarà ancora festa, sarà ancora incontro, musica, locali aperti.Dev'essere per forza così. Sì, sarà ancora così.