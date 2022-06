Torna l'incubo Covid, raddoppiati i contagi a Giovinazzo in una settimana

Torna l'incubo contagi a Giovinazzo, per via della variante Omicron 5 che è giunta in Italia dal Portogallo e che sta infettando anche molti bambini. Interi nuclei familiari sono in isolamento e questa ondata sembra portare sintomi anche evidenti (febbre alta per alcuni giorni, mal di gola ed infezioni alle prime vie respiratorie).A confortare, purtroppo, l'impressione generalizzata, sono arrivati i dati diffusi dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari con riferimento alla settimana dal 6 al 12 giugno: ebbene, a Giovinazzo i casi si sono sostanzialmente raddoppiati passandocon un tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti salito ben oltre la media metropolitana a 414,9, mentre nel Barese si è fermato a 256,4. Nella settimana precedente era fermo a 240,7 casi ogni ipotetici 100mila residenti.Un allarme suonato già da qualche settimana, ma con le ultime aperture a livello nazionale e con i tanti eventi che si svolgeranno a Giovinazzo a partire da oggi, il rischio di infezione resta elevatissimo.