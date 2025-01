Torna il maltempo: pioggia e freddo nel fine settimana su Giovinazzo

Iltornerà bruscamente ad imperversare su Giovinazzo durante tutto l'arco del fine settimana. Quest'oggi, sabato 11 gennaio, venti da quadranti occidentali porteranno ad annuvolamenti consistenti sin dal mattino ed a sera potranno verificarsiTemperature massime in discesa, sui 13°.Tanta pioggia prevista dunque nel sabato sera e nella nottata tra sabato e domenica, ma per tutta la giornata festiva, secondo gli esperti, su Giovinazzo si abbatterà un nubifragio.. Mare dapprima molto mosso, poi agitato e che diverrà burrasca nell'ultima parte del fine settimana per via della Tramontana.Aggiornamenti ulteriori nel meteo della mezzanotte della domenica.