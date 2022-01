Terza dose 12-15 anni: c'è il via libera dell'AIFA

L'ha dato nelle scorse ore il via libera alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid nei ragazzini e nelle ragazzineParere favorevole giunto dalla Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA che si era riunita in via straordinaria dopo un'esplicita richiesta del Ministero della Salute. La dose aggiuntiva dovrà essere somministrato dopo almeno quattro mesi dall'ultima vaccinazione contro il Sars CoV2 e sarà iniettato il ritrovatoGli esperti hanno ritenuto pertanto di allargare alla platea di cittadini tra i 12 ed i 15 anni quanto previsto per gli adulti per ciò che concerne l'intervallo di tempo tra una dose e l'altra. Dal Ministero e dal Comitato Tecnico-Scientifico fanno infine sapere che i dati di efficacia saranno oggetto di costante monitoraggio.