Teresa Picerno presenta il programma trimestrale del Teatro Odeion

Non c'è pandemia che fermi la voglia di cultura a Giovinazzo. E quella voglia è incarnata dagli uomini e dalle donne della Fondazione Defeo-Trapani, che in via delle Filatrici hanno dato vita al bel contenitore dell'Auditorium Odeion. Un contenitore dietro cui ci sono anni di ambizioni e tanta programmazione.L'inizio di un nuovo anno non è solo tempo di bilanci, ma è anche tempo di lanciare il prossimo trimestre che prevede tante sorprese per un pubblico che si va via via facendo sempre più numeroso. Noi ne abbiamo parlato con Teresa Picerno, presidente della Fondazione Defeo-Trapani, motore di tantissime iniziative. In allegato alla nostra intervista potrete scaricare il programma completo del primo trimestre del 2022.Quando con la mia famiglia abbiamo costituito la Fondazione, principale obiettivo è stato il coinvolgimento del territorio attraverso iniziative di integrazione sociale e di offerta culturale. Quindi il programma per il primo trimestre del 2022 prevede attività che spaziano dalla letteratura al cinema passando per teatro e musica.Sin dal mese di ottobre scorso, quando l'emergenza in atto ha permesso la graduale riapertura dei luoghi di cultura, abbiamo constatato, dalla significativa partecipazione dei nostri ospiti, che c'é tanta voglia di socializzare, pur nel rispetto delle norme in vigore. Ed è proprio questa risposta che ci ha indotti a riproporre integralmente il programma anche per il prossimo anno ospitando, altresì, spettacoli musicali organizzati dalla GIJ di Gabriele Mastropasqua, giovane e talentuoso sassofonista che tutti abbiamo conosciuto. Sarà lui a curare gli eventi musicali, mentre per quelli letterari ci sarà l'eccellente Gianni Antonio Palumbo, scrittore, docente e giornalista, già direttore artistico della Notte Bianca della Poesia. La parte teatrale sarà invece seguita da Corrado La Grasta, altro molfettese, attore poliedrico, mentre a Vera Stufano è demandato il compito di selezionare ed organizzare gli eventi per l'area cinema.Sì, il 1° gennaio, alle 10.30, apriamo le porte di via delle Filatrici 32 con il Concerto di Capodanno 2022, con sipario alle 11.00. Ingresso libero e brindisi offerto dalla Fondazione per gli auguri di inizio di anno. La speranza è che in molti prendano coraggio e partecipino alle iniziative proposte dalla Fondazione per recuperare il tempo che la pandemia ha sottratto alla nostra vita.L'invito a tutto il pubblico, da Giovinazzo a Terlizzi, passando per Molfetta, Bitonto, fino ai quartieri baresi di Palese e Santo Spirito è di abbonarsi all'Auditorium Odeion: un piccolo contributo di ciascuno è indispensabile per promuovere e far crescere la cultura sul nostro territorio. E gli abbonati potranno beneficiare anche di uno spettacolo musicale mensile che verrà offerto dalla GIJ.A partire dal 16 gennaio, infatti, questo è quanto la Fondazione offre a coloro i quali vorranno sottoscrivere l'abbonamento mensile al costo di 40 euro: uno spettacolo musicale omaggio per tutti gli abbonati. Ovviamente coloro i quali vorranno assistere al concerto, ma non sottoscriveranno abbonamento, potranno accedervi pagando il biglietto.Certo. All'Odeion si esibirà Luciana Negroponte in voce, cantante conosciuta in tutto il panorama musicale pugliese, accompagnata da Vito Di Modugno al piano, altra garanzia di qualità. "Le songs dell'anima" rientra proprio nell'ambito degli eventi proposti dalla GIJ e quindi gli abbonati potranno assistervi gratis.Le informazioni necessarie le potete trovare chiamando il numero 340 1062022 o in alternativa visitando le pagine social della Fondazione Defeo-Trapani. Noi siamo pronti, non resta che venirci a trovare e rilassarvi, godendo di musica e teatro di ottimo livello.