Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo. Massime in calo

DOMENICA 3 DICEMBRE

Tempo variabile, caratterizzato da annuvolamenti alternati ad ampie schiarite e moderata ventilazione nord-occidentale, che porterà le massime ad abbassarsi di diversi gradi.Questo il quadro climatico su Giovinazzo in questa prima domenica di dicembre, con le temperature che non supereranno mai i 15°. Mare molto mosso. A sera forte vento di maestrale e cielo prevalentemente sereno. Minime della notte in discesa sui 6°. Ulteriore abbassamento delle massime previsto per lunedì 4 dicembre.SOLE - Sorge: 6:58, Tramonta: 16:24LUNA - Leva: 22:05, Cala: 11:55 - Gibbosa calante