Teatro Odeion, pronta la programmazione primaverile

Cultura, musica, letteratura, cinema, teatro.È quanto prevede la programmazione nel calendario già a partire dal prossimo 6 aprile, che troverete completa sotto questo articolo.«Questo per noi è il terzo trimestre di attività volte proprio a destagionalizzare l'offerta di cultura. Abbiamo trascorso un passato autunno/inverno con le ricche iniziative ideate dai nostri garanti - ha precisato la Presidente- I nostri Garanti che nei settori Musica, Letteratura, Cinema, Teatro, costituiscono sicurezza per l'alto profilo di qualità degli eventi. Preme dunque ringraziare - ha continuato la Presidente - l'assidua e tenace dedizione di Vera Stufano, Gianni Palumbo, Corrado La Grasta, Gabriele Mastropasqua che con serietà e costanza offrono la loro presenza e garantiscono il futuro all'Odeion. Quindi è pronto il nuovo programma di eventi che invitiamo tutti a consultare per fissare le date nelle proprie agende. Abbiamo voluto anche questo trimestre distribuire in modo equilibrato il numero delle iniziative per soddisfare le aspettative del nostro caro e affezionato pubblico. Quindi vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa nuova esperienza trimestrale, grazie anche alla partecipazione del Gran Bar Pugliese, che ci garantirà qualità e gusto nelle degustazioni, parte integrante del programma "Mi nutro di cultura"».