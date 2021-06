La carcassa di una tartaruga marina della specieè stata scoperta in località Trincea, a Ponente., l'esemplare, in avanzato stato di decomposizione, è stato depositato dal mare in burrasca dei giorni scorsi lungo la battigia del, prima dell'arrivo dei soccorsi.Sul posto, infatti, sono arrivati i militari dell', la, il veterinario dell'ed i volontari del, coordinati da, secondo il quale l'esemplare - la tartaruga marina più comune del Mediterraneo, ma la specie è fortemente minacciata -, presentava su una pinna vari segni da costrizione. Ferite, secondo Salvemini, causate, presumibilmente, da».Gli ispettori, giunti sul posto, non hanno proceduto ad alcun esame necroscopico, pertanto la carcassa è stata consegnata alla ditta autorizzata alla distruzione. «Seppur è un fatto triste quello dell'ennesima tartaruga ritrovata spiaggiata a Giovinazzo - ha commentato, delegato delper la Puglia - i resti dell'animale saranno smaltiti. La tartaruga marina, una femmina di, purtroppo non sarà in grado di tornare a navigare nei nostri mari».«È noto che le tartarughe nell'arco della loro vita vanno incontro a tanti pericoli che determinano un alto tasso di mortalità, in particolare, gli ami dei palangari, le reti da posta, quelle abbandonate dai pescatori alla deriva o gli agglomerati di plastiche in cui restano impigliate» ha concluso Salvemini.