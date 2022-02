Tanti fedeli a Giovinazzo per la Madonna di Lourdes

Nemmeno la pandemia, che pur va affievolendosi, hanno fermato i tanti fedeli che sono accorsi ieri sera nella parrocchia Sant'Agostino per la santa messa per la solennità diè il messaggio che Maria ricevette dall'angelo e, come ha ricordatoè stato il faro della sua vita terrena. «Dal momento in cui l'angelo si allontana da lei inizia un cammino di ricerca. Maria va verso la montagna, verso Elisabetta», ha rimarcato il parroco.E quella montagna è in tutti i fedeli un facile accostamento a Lourdes, perché Lei è lì incastonata in quella grotta. «Maria in punta di piedi si è affacciata alla Storia, non soltanto di Lourdes ma delle nostre esistenze», ha continuato don Massimiliano.La Vergine vuole entrare dunque in punta di piedi anche nelle nostre case, perché forte è la sua fame di Dio, la sua ricerca continua della volontà suprema del Signore. Ed è proprio così che quotidianamente la Madonna ci chiede asilo nelle nostre vite e nei nostri cuori, che dobbiamo spalancare a Lei, che tante volte ci chiede «Fammi entrare nella tua casa».In mattinata era stato a Giovinazzo ancheVescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi a celebrare la Nostra Madre Celeste che quotidianamente rinnova la sua promessa di esserci sempre vicina.Centinaia i fedeli che sin dal mattino hanno fatto visita ieri, 11 febbraio, alla grotta allestita sulla navata destra della centralissima chiesa giovinazzese per una preghiera di speranza rivolta a Lei, anelando il Suo conforto, la sua carezza, il suo amore (nella foto di Michele Illuzzi).Giovinazzo ancora una volta si è rivelata città mariana, che sente il legame stretto con la Madonna e che chiede la sua protezione, il suo ausilio nella vita di ogni giorno. Ecco, l'impressione che abbiamo colto è esattamente questa: la Vergine è una parte importante per le vite che scorrono all'interno di questa comunità. Non c'è mai stato un distacco, un ripensamento. Da secoli Giovinazzo chiede la protezione di Maria e in tanti sono certi che quello sguardo giunge ogni giorno sulla nostra gente.La celebrazione vespertina con la benedizione eucaristica la si può rivedere a questo link di Giovinazzo.TV.