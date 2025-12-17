Un'aula del Tribunale
Un'aula del Tribunale
Cronaca

Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI

Le pene più alte sono per i funzionari Sansolini e Iacobellis che hanno patteggiato 5 anni. Un anno fa gli arresti

Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025 8.22
Si è concluso con 2 condanne e 8 patteggiamenti il procedimento sul presunto giro di tangenti nella Asl di Bari. Il giudice per l'udienza preliminare Valeria Isabella Valenzi ha inflitto 4 anni e 6 mesi di reclusione a Concetta Sciannimanico, riconosciuta colpevole di associazione per delinquere e di un episodio di corruzione.

Secondo l'impostazione accusatoria, l'ex funzionaria non avrebbe avuto un ruolo di vertice nel gruppo, ma avrebbe comunque preso parte al meccanismo illecito. La vicenda è quella relativa ad un presunto giro di tangenti - pagate in soldi, regali e ristrutturazioni - in cambio di affidamenti e appalti, tra cui i lavori all'ospedale San Paolo e la Casa della Salute di Giovinazzo. Condannato anche Giuseppe Rucci, consulente di una società di prodotti medicali, alla pena di 3 anni di carcere.

Nel processo si sono costituite Regione Puglia e Asl di Bari come parti civili. Gli imputati condannati dovranno risarcire i danni. Il giudice ha inoltre disposto la riconsegna delle borse di lusso sequestrate a Sciannimanico. Ratificato il patteggiamento per altri 8 imputati: le pene più alte sono per Nicola Sansolini e Nicola Iacobellis (all'epoca dei fatti direttore dell'unità di Ingegneria Clinica il primo e responsabile dell'unità Edilizia Sanitaria il secondo), che hanno patteggiato 5 anni.

3 anni la pena patteggiata da Paola Andriani, moglie di Iacobellis. Per i 5 imprenditori coinvolti le condanne variano tra 3 anni e 8 mesi e 2 anni e 6 mesi: Giovanni Crisanti ha patteggiato 3 anni e 8 mesi, Ignazio Gadaleta 3 anni, Nicola Minafra 3 anni e 3 mesi, Nicola Murgolo 2 anni e 8 mesi, Cataldo Perrone 2 anni e 6 mesi.
  • Nicola Iacobellis
AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio
17 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio
Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
17 dicembre 2025 Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
Altri contenuti a tema
1 Arresti per gli appalti all'Asl di Bari, al via gli interrogatori Arresti per gli appalti all'Asl di Bari, al via gli interrogatori L'imprenditore Crisanti ha ammesso le tangenti e inguaia i dirigenti. Sansolini e Iacobellis si sono avvalsi della facoltà di non rispondere
Mazzette all'Asl di Bari, domani i primi interrogatori in carcere Mazzette all'Asl di Bari, domani i primi interrogatori in carcere Davanti al giudice Ronzino gli ingegneri Sansolini e Iacobellis. Gli alti saranno ascoltati in videocollegamento
Asl Bari, mazzette per appalti: in carcere un 59enne residente a Giovinazzo Asl Bari, mazzette per appalti: in carcere un 59enne residente a Giovinazzo Si tratta di Nicola Iacobellis. L'inchiesta del procuratore Rossi per associazione a delinquere, corruzione e falso, gli indagati sono in tutto 17
Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma
17 dicembre 2025 Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma
Iris Campione d'Italia nell'Insieme Gold
17 dicembre 2025 Iris Campione d'Italia nell'Insieme Gold
Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
17 dicembre 2025 Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
16 dicembre 2025 Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto
16 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto
AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze
16 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze
Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
16 dicembre 2025 Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
16 dicembre 2025 Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.