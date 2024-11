Mazzette all'Asl di Bari, domani i primi interrogatori in carcere

Si terranno domani mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari del, gli interrogatori di garanzia dei sei indagati in carcere da ieri per le tangenti pagate in cambio di appalti nell'. Si tratta die di, rinchiusi a Bari.Il primo, di Taranto, direttore responsabile della struttura complessa Area Gestione Tecnica dell'(fino al gennaio 2024) e poi dirigente dell'Uoc Ingegneria Clinica (difeso dall'avvocato), e il secondo, di Bari ma residente a Giovinazzo, responsabile dell'edilizia sanitaria dell', saranno interrogati domani mattina alle ore 09.00. Gli altri quattro indagati in carcere, invece, saranno interrogati in videocollegamento nel pomeriggio a partire dalle ore 14.30.Si tratta di, funzionaria dell'Uoc Area Gestione Tecnica della Asl Bari,, amministratore della Costruzioni Bioedili,, legale rappresentante dell'aziendacon sede a Ruvo di Puglia e, titolare dellasempre di Ruvo di Puglia. A loro è contestata l'associazione a delinquere e, a vario titolo, pure i reati di corruzione, falso, turbata libertà degli incanti e subappalti illeciti.Gli interrogatori dei quattro ai domiciliari (, moglie di Iacobellis,, legale rappresentante della Costruzioni Murgolo,, titolare della, e, agente e referente dell'della) si terranno, invece, lunedì.