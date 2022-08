Successo per la Cicloturistica della Touring Juvenatium (FOTO)

20 foto Cicloturistica 2022

Edizione numero 24 per lala pedalata organizzata dall'associazionealla scoperta della storia e dell'identità giovinazzese attraverso le testimonianze del passato presenti nell'agro. L'evento era inserito nel cartellone estivo varato dall'ente comunale.Ieri, sabato 6 agosto, un centinaio di cicloamatori si sono dati appuntamento in piazza Stallone ed hanno proseguito seguendo un itinerario che li ha portati a visitare tre luoghi simboli delle campagne giovinazzesi: laA guidare i visitatori, arrivati anche dal circondario, è stata la guida turistica nonché etnoantropologa,che ha così commentato la bella esperienza vissuta: «Abbiamo visitato le chiese all'interno ed all'esterno, mentre della Torre, poiché privata, abbiamo potuto vedere solo la parte esterna. Oltre alle notizie storiche ed architettoniche - ha spiegato Stufano - ci sono stati rimandi alle tradizioni popolari di Giovinazzo e ad accadimenti storici che hanno vissuto i siti o ciò che sorgeva in quei luoghi prima di essi. Interessanti per molti dei cicloamatori - ha quindi concluso la guida, ottima conoscitrice della storia locale - i richiami all'archeologia ed a curiosità apprese dai documenti tramandati dalla storia cittadina».Entusiasta anche il presidente della Touring Juvenatium,che ha rimarcato: «Per noi si è trattato certamente di un successo dopo gli anni pandemici. Un centinaio i partecipanti, molto interessati agli argomenti esposti dalla nostra etnoantropologa Nunzia Stufano, con coinvolgimento di tutti, indipendentemente dalle generazioni. Ottimo il riscontro con i più piccoli e per noi questo è un vanto».Uno sparuto drappello di cicloamatori, guidato dalla vicepresidente Florinda Bavaro, ha quindi in autonomia raggiunto spontaneamente la chiesetta rurale del Padre Eterno per la celebrazione della solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore, unendosi ai fedeli in preghiera.Sotto il nostro articolo, una galleria fotografica a cura di Rino Labombarda per raccontarvi quanto accaduto nelle campagne. L'appuntamento per le nozze d'argento della manifestazione è fissato per agosto 2023.