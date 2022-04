Tre animali indifesi contro cui si è scatenata la malvagità di qualcuno, finora ignoto. Orrore ed incredulità a Giovinazzo dove, ormai privi di vita, sono stati ritrovati in via Marsala. Ad un primo sguardo, sembrerebbero essere stati vittime di alcuni spari, visto che mostrano una serie di ferite su tutto il loro corpo.A segnalare il caso è stato un cittadino. I tre piccioni, una specie di columbide molto diffusa, sono stati notati da un passante, che ha subito attivato i soccorsi e sul luogo sono piombate le: «Abbiamo recuperato i volatili, mentre adesso sono in corso gli accertamenti del caso per comprendere le cause di quanto avvenuto. I piccioni, purtroppo, sono morti. Meritiamo l'estinzione», è l'amaro commento del responsabileGli accertamenti svolti dagli aderenti all'associazione di Molfetta, una onlus riconosciuta con apposito decreto del, hanno accertato che gli animali (i primi due ritrovati il 4 aprile, il terzo ieri sera, nda), probabilmente, «sono stati colpiti dagli spari di». Il timore è che possa essersi trattato di un violento tiro al bersaglio: «, si è trattato disulla pelle dei tre piccioni per le strade di Giovinazzo».I volontari, allertati per avviare in sinergia con lale indagini, nelle prossime ore effettueranno nuovi controlli in zona e presenteranno una denuncia contro ignoti in, a Bari, per bloccare il fenomeno dei maltrattamenti sugli animali. Intanto è cacciache si è "divertito" a sparare