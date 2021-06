A Giovinazzo 373mila euro per il rifacimento strade

Cento milioni di euro nella sola prima tranche di fondi che fluiranno nelle casse dei comuni pugliesi.È stato presentato la scorsa settimana il pianocon cui laintende fornire un supporto concreto a quelle comunità che vogliono investire in lavori di rifacimento del manto d'asfalto e dei marciapiedi. Una boccata d'ossigeno dopo la crisi pandemica ed in attesa della pioggia di danaro che arriverà con il Recovery Fund.Per Giovinazzo sono stati stanziatiche andranno ad implementare un tesoretto destinato allo scopo, che il Comune mantiene da poste di bilancio interno.E sono tantissimi i cittadini a chiedere interventi rapidi in diverse zone della città, in cui il manto stradale appare deteriorato e sono presenti buche.Si riparte e lo si farà da uno dei servizi essenziali per la cittadinanza.