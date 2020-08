“Storie di Grandi Sfide”, Auro Bulbarelli domani a Giovinazzo

In attesa della tappa del Giro d'Italia del prossimo 10 ottobre, Giovinazzo celebra lo sport e quei campioni che hanno ottenuti record importanti, destinati a rimanere negli almanacchi sportivi di tutti i tempi.Tutto questo avverrà domani,, nel corso di una serata intitolata "", che vedrà la presenza di, direttore di Rai Sport, che dialogherà con il giornalista Mario Sicolo, direttore responsabile della testata "da Bitonto". Il racconto di aneddoti e storie di successi sportivi, che Bulbarelli ha potuto conoscere direttamente o attraverso un lavoro di pregiata ricostruzione, verrà impreziosito dalla partecipazione di Leonardo Piepoli, ex ciclista professionista, e di Michelangelo Aniello, campione del mondo e d'Europa di biliardo.«Sarà un modo raffinato per far sì che Giovinazzo sia un luogo dove recuperiamo la memoria di chi ha fatto grande la nostra nazione attraverso lo sport in tutte le sue molteplici discipline - dichiara in una nota il sindaco Tommaso Depalma -. Una serata che si protetta nella promozione del territorio attraverso un evento bellissimo qual è il Giro d'Italia, non solo un fenomeno sportivo internazionale ma anche un grande evento di cultura, colore, promozione e immagine dell'Italia nel mondo»L'appuntamento per tutti gli appassionati di sport e non solo è per le 20,30 presso piazzale Leichhardt.