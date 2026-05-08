STEM for KIDS arriva a Giovinazzo

Dopo la prima tappa di Massa di Somma (NA), il progettodi STEM WOMEN Congress Italia prosegue il suo viaggio sul territorio nazionale e arriva lunedì, 11 maggio, a partire dalle ore 9.00, a Giovinazzo confermando la propria missione: avvicinare bambine e bambini alle discipline STEM attraverso esperienze pratiche, inclusive e coinvolgenti.L'iniziativa parte del format internazionale "STEM WOMEN Congress", sviluppato in Italia da Orange Media Group,e continua il suo percorso con una scelta precisa e strategica: raggiungere territori in cui le opportunità di accesso a esperienze educative innovative sono ancora limitate.La giornata, dedicata agli studenti delle scuole primarie IC Bavaro Marconi e IC Bosco Buonarroti, sarà nuovamente caratterizzata dall' attività di "learning by doing – Costruiamo una città", che permetterà ai partecipanti di sperimentare in prima persona i principi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Un approccio esperienziale che si è già dimostrato efficace nel generare entusiasmo, curiosità e partecipazione attiva.«Portare STEM for KIDS in contesti dove questi progetti sono meno presenti è per noi una priorità», sottolinea, direttore del progetto in Orange Media Group. «Crediamo che l'accesso alle competenze del futuro non debba essere un privilegio, ma un'opportunità diffusa. È proprio in questi territori che possiamo fare la differenza, stimolando curiosità e offrendo nuovi strumenti di crescita e idee di futuro».Aggiunge proprio Ilaria Iacovello, Head of Education di Fondazione Leonardo, partner dell'iniziativa: "Lo spazio non è qualcosa di lontano da noi: è parte integrante della nostra quotidianità. Dalle comunicazioni al monitoraggio del clima, fino alla navigazione, viviamo ogni giorno grazie a tecnologie che nascono dall'esplorazione spaziale. Raccontare questa connessione ai bambini significa trasmettere il valore della ricerca scientifica e l'importanza di guardare oltre, con curiosità e consapevolezza".Il progettoCongress Italy si conferma così un percorso itinerante che unisce scuole, istituzioni e aziende in una visione comune: ridurre le disuguaglianze educative e offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per immaginare il proprio futuro.