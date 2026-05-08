Attualità
STEM for KIDS arriva a Giovinazzo
Seconda tappa di “STEP by STEM 2026”: portare innovazione e opportunità dove sono meno diffuse
Giovinazzo - venerdì 8 maggio 2026 17.00 Comunicato Stampa
Dopo la prima tappa di Massa di Somma (NA), il progetto STEM for KIDS di STEM WOMEN Congress Italia prosegue il suo viaggio sul territorio nazionale e arriva lunedì, 11 maggio, a partire dalle ore 9.00, a Giovinazzo confermando la propria missione: avvicinare bambine e bambini alle discipline STEM attraverso esperienze pratiche, inclusive e coinvolgenti.
L'iniziativa parte del format internazionale "STEM WOMEN Congress", sviluppato in Italia da Orange Media Group,e continua il suo percorso con una scelta precisa e strategica: raggiungere territori in cui le opportunità di accesso a esperienze educative innovative sono ancora limitate.
La giornata, dedicata agli studenti delle scuole primarie IC Bavaro Marconi e IC Bosco Buonarroti, sarà nuovamente caratterizzata dall' attività di "learning by doing – Costruiamo una città", che permetterà ai partecipanti di sperimentare in prima persona i principi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Un approccio esperienziale che si è già dimostrato efficace nel generare entusiasmo, curiosità e partecipazione attiva.
«Portare STEM for KIDS in contesti dove questi progetti sono meno presenti è per noi una priorità», sottolinea Matteo De Laurentis, direttore del progetto in Orange Media Group. «Crediamo che l'accesso alle competenze del futuro non debba essere un privilegio, ma un'opportunità diffusa. È proprio in questi territori che possiamo fare la differenza, stimolando curiosità e offrendo nuovi strumenti di crescita e idee di futuro».
Aggiunge proprio Ilaria Iacovello, Head of Education di Fondazione Leonardo, partner dell'iniziativa: "Lo spazio non è qualcosa di lontano da noi: è parte integrante della nostra quotidianità. Dalle comunicazioni al monitoraggio del clima, fino alla navigazione, viviamo ogni giorno grazie a tecnologie che nascono dall'esplorazione spaziale. Raccontare questa connessione ai bambini significa trasmettere il valore della ricerca scientifica e l'importanza di guardare oltre, con curiosità e consapevolezza".
Il progetto STEP BY STEM di STEM WOMEN Congress Italy si conferma così un percorso itinerante che unisce scuole, istituzioni e aziende in una visione comune: ridurre le disuguaglianze educative e offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per immaginare il proprio futuro.
L'iniziativa parte del format internazionale "STEM WOMEN Congress", sviluppato in Italia da Orange Media Group,e continua il suo percorso con una scelta precisa e strategica: raggiungere territori in cui le opportunità di accesso a esperienze educative innovative sono ancora limitate.
La giornata, dedicata agli studenti delle scuole primarie IC Bavaro Marconi e IC Bosco Buonarroti, sarà nuovamente caratterizzata dall' attività di "learning by doing – Costruiamo una città", che permetterà ai partecipanti di sperimentare in prima persona i principi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Un approccio esperienziale che si è già dimostrato efficace nel generare entusiasmo, curiosità e partecipazione attiva.
«Portare STEM for KIDS in contesti dove questi progetti sono meno presenti è per noi una priorità», sottolinea Matteo De Laurentis, direttore del progetto in Orange Media Group. «Crediamo che l'accesso alle competenze del futuro non debba essere un privilegio, ma un'opportunità diffusa. È proprio in questi territori che possiamo fare la differenza, stimolando curiosità e offrendo nuovi strumenti di crescita e idee di futuro».
Aggiunge proprio Ilaria Iacovello, Head of Education di Fondazione Leonardo, partner dell'iniziativa: "Lo spazio non è qualcosa di lontano da noi: è parte integrante della nostra quotidianità. Dalle comunicazioni al monitoraggio del clima, fino alla navigazione, viviamo ogni giorno grazie a tecnologie che nascono dall'esplorazione spaziale. Raccontare questa connessione ai bambini significa trasmettere il valore della ricerca scientifica e l'importanza di guardare oltre, con curiosità e consapevolezza".
Il progetto STEP BY STEM di STEM WOMEN Congress Italy si conferma così un percorso itinerante che unisce scuole, istituzioni e aziende in una visione comune: ridurre le disuguaglianze educative e offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per immaginare il proprio futuro.