Stasera un concerto di beneficienza al Teatro Odeion

Questa sera, sabato 20 novembre, laporta a Giovinazzo un concerto di beneficienza.Al Teatro Odeion, in via delle Filatrici, si terrà lo spettacolo musicalea cura del, una formazione composta da Ysco Cumache in voce, Francesco Giannitti al piano ed alle tastiere e Pietro Pastorino al flauto traverso. L'incasso sarà totalmente devoluto.Apertura del botteghino per i restanti biglietti prevista per le 19.30, con info utili al numero 3401062022. Si inizia alle ore 20.00 e si accede alla struttura solo muniti di mascherina e green pass.