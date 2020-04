Stasera la Veglia Pasquale dall'Immacolata in diretta streaming

La Commemorazione della Morte di Gesù ha incollato allo schermo del computer centinaia di fedeli giovinazzesi di tutte le parrocchie e residenti all'estero, con l'esortazione di don Pietro Rubini a seguire l'esempio di Cristo realizzando lo scopo più alto che è quello di farsi amore per gli altri.La stessa partecipazione si ripeterà prevedibilmente questa sera, quando ancora una volta tutto il clero di Giovinazzo sarà riunito per celebrare la, che rievocherà lasegnando il passaggio dalle tenebre della morte alla luce accecante della Vita Eterna.Momento attesissimo che, ancora una volta, non escluderà i fedeli, anzi li renderà partecipi seppur in modo diverso. Sarà possibile infatti seguire la celebrazione dalla pagina Facebooke su quella dellaLa Veglia pasquale non sarà l'ultima celebrazione che potrà essere seguita in streaming. Anche alla Santa Messa di Pasqua di domani, che verrà celebrata alle ore 18.30, si potrà partecipare nella stessa modalità telematica.