Stasera l'esordio di "Conversazioni dal mare" a Giovinazzo

Scatta l'ora del libro a Giovinazzo con l'evento culturale estivo più atteso, inizia infatti oggi, venerdì 21 giugno, il weekend diche quest'anno condurrà lettori e appassionati che riempiranno cala porto in momenti di riflessione ed emozione alla scoperta di una chiave di lettura del mondo che ci circonda. La rassegna culturale, organizzata da Artemia all'interno della programmazione di Teatro Pubblico Pugliese, è uno dei fari di Puglia tra gli eventi letterari estivi.«Sta per iniziare l'ottava edizione di Conversazioni dal mare, quest'anno ci vedrà impegnati in un duplice appuntamento tra Giovinazzo e la due giorni di luglio a Mattinata. Sarà una grande occasione di ascolto e condivisione con nomi di altissimo livello del mondo del giornalismo, dell'economia, della letteratura» dice Giulia Murolo, coordinatrice editoriale del festival. Gli appuntamenti saranno totalmente gratuiti.Il festival letterario inizieràcon l'aperitivo dell'innovazione, un "think tank" tra startup femminili e stakeholder realizzato dal Balab Centro "Per l'Innovazione e la Creatività" dell'Università Aldo Moro di Bari, per parlare di "Donne, startup e Pmi. Le storie pugliesi innovative che fanno impresa".L'aperitivo dell'innovazione sarà uno spazio di confronto nell'universo femminile del mondo impresa e sarà inaugurato dalla presenza di Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, e Rodolfo Sardone, Responsabile scientifico CTE Calliope. Si potranno conoscere le storie di startup che stanno affrontando con coraggio e inventiva sfide imprenditoriali che mirano anche a creare valore per il territorio.L'appuntamento sarà seguito dall'incontro con l'economista femministaprofessoressa di Economia politica presso l'Università Unitelma Sapienza di Roma, che dialogherà con Angela Paparella, responsabile del Dipartimento Organizzazione e Sviluppo Exprivia su un tema importante per le tantissime donne che ancora oggi soffrono disparità di trattamento economico o di opportunità di crescita nel mondo del lavoro: "Come chiedere un aumento. Strategie e pratiche per arrivare dove vuoi".ospita anche quest'anno uno spazio "young" dedicato alle famiglie: dalle 19.30 e sino alle 21.30 parte "Caccia all'orso", laboratorio di lettura e disegno per bambini dai 3 anni in su, a cura di Lucrezia Mastrapasqua.La prima serata del festival letterario porterà i partecipanti in viaggio tra le strade del Messico coned il suo libroprima di chiudere alle ore 22 con Luca Bianchini, conduttore radiofonico Italiano, ospite di Conversazioni dal mare per presentare "Il cuore è uno zingaro".