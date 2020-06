Sostegno canoni di locazione, il Comune di Giovinazzo pubblica bando da 85mila euro

È stato pubblicato un nuovo avviso pubblico pera seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La Giunta ha deciso di utilizzare le somme destinate al Comune dalla Regione Puglia restanti dall'avviso dei Buoni Spesa nonché le nuove risorse, sempre destinate dalla Regione ai Comuni, per emanare un nuovo avviso pubblico per interventi di protezione sociale.Il bando, con una dotazione economica complessiva dicirca, si propone di aiutare i nuclei familiari o per il pagamento del canone di locazione della casa o per il pagamento delle utenze domestiche con contributi una tantum diI requisiti del bando, in linea con le finalità delle risorse economiche stanziate dalla Regione, mirano a individuare quali beneficiari i cittadini che non usufruiscono di altri sostegni pubblici quali Reddito di Cittadinanza o Reddito di Dignità ovvero i cittadini che hanno subito una riduzione delle entrate economiche a causa dell'emergenza epidemiologica.I requisiti di esclusione sono indicati dettagliatamente nel bando al pari della documentazione necessaria per l'istruttoria delle istanze. La domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere compilata secondo il modello di domanda disponibile sul sito web del Comune o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), a piano terra di Palazzo di Città, e trasmessa esclusivamente con una, a scelta, delle seguenti modalità: 1. a mezzo mail, all'indirizzo sindaco@comune.giovinazzo.ba.it ; 2. a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it ; oppure ai CAF presenti sul territorio ed alla Caritas cittadina, nonché attraverso l'URP a piano terra di Palazzo di Città.Scadenza per la consegna delle domande:«Un altro piccolo aiuto a chi oggi è in difficoltà per fronteggiare pagamenti vari - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali,-. Ci proponiamo di completare il quadro degli aiuti con l'approvazione del Bilancio di previsione del nostro Comune e quindi con l'utilizzo di nuove risorse economiche soprattutto per far fronte all'emergenza abitativa che potrebbe configurarsi per diversi nostri concittadini. La mappa delle situazioni di bisogno sta cambiando a causa di questa crisi e dobbiamo essere in grado di far fronte dinanzi alle nuove criticità».Di seguito il link del bando e del modello di domanda: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/component/content/article/34-il-comune-ti-informa/newsroom/notizie/13218-intervento-straordinario-di-sostegno-economico-per-il-pagamento-del-canone-di-locazione-o-delle-utenze-domestiche-alle-famiglie-in-difficolta-economica-a-seguito-dell-emergenza-sanitaria-covid-20?Itemid=165.