Scoperto con, inseguito e fermato. Il ladro,, già noto alle forze dell'ordine, aveva deciso di ripulire un agrumeto. Ma è stato denunciato dallein collaborazione con i, i quali gli hanno notificato un foglio di via. I fatti sono avvenuti nelle scorse ore.I vigilantes del capitano, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dei furti nell'agro di Giovinazzo, giunti in località Torre Gavetone, al confine con Molfetta, hanno notato la presenza dell'uomo, subito riconosciuto dagli agenti operanti per i suoi svariati precedenti penali alle spalle. Il ladro, non nuovo a questo tipo di raid, aveva approfittato del fatto che non ci fosse nessuno in quel terreno, per appropriarsi dei limoni che erano stati coltivati.E quando il malvivente solitario ha incrociato l'auto deldi via Gioia, è salito in sella al proprioed è fuggito, dando inizio a una sorta di duello su strada, terminato sul lungomare di Ponente, in località Trincea, dove l'uomo è stato fermato in collaborazione con idellagiunti sul posto. Quando lo hanno bloccato, hanno scoperto che aveva già colto numerosi frutti e si era appropriato di una quantità di limoni stimata inNei confronti del, condotto in caserma e denunciato in stato di libertà per furto aggravato, è stato pure notificatocon divieto di ritorno a Giovinazzo. Il, privo di targa, è stato sequestrato, mentre la refurtiva, interamente recuperata, è stata consegnata al legittimo proprietario.