Sollecito: «Procederemo a raccolta rifiuti noleggiando mezzi straordinari» (VIDEO)

Continuano a rincorrersi le decisioni sulla gestione di questa nuova fase emergenziale dei rifiuti in Puglia.Questa sera, 11 gennaio, il sindaco di Giovinazzo,, ha ribadito in un video come la situazione sia seria e si stia cercando di sopperire alla chiusura dell'impianto di Conversano. Per questo motivo, il primo cittadino ha anticipato che l'amministrazione comunale ha deciso di «noleggiare mezzi straordinari» per far fronte alla situazione.Sollecito ha altresì ricordato come non verrà ritirata la parte di rifiuti indifferenziati. Il video completo a questo link