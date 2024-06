Sollecito in Prefettura: «Rassicurazioni sui rinforzi destinati a Giovinazzo»

Appaltato il servizio di predisposizione, fornitura e posa in opera di plinti e pali stradali atti al posizionamento delle telecamere per videosorveglianza sul territorio di Giovinazzo; Avviato la collaborazione con l'associazione della Polizia di Stato per monitorare alcuni luoghi sensibili della nostra estate; Insieme alla videosorveglianza avremo anche il servizio di un istituto di vigilanza privata a partire dal 1 luglio che coprirà durante le ore notturne il nostro territorio.

«Ho avuto non soltanto ampie rassicurazioni sui rinforzi destinati alle forze dell'ordine sulla città di Giovinazzo, ma anche riscontri su tutte le attività investigative che vanno avanti da tempo e che col tempo daranno i loro frutti. Quando le istituzioni dialogano e collaborano - ha detto- lo Stato e più forte».È stata anche Giovinazzo la protagonista, nel corso della mattinata di ieri, della riunione del, presieduta dal prefetto. «Abbiamo fatto il punto con le forze dell'ordine sulla situazione sicurezza a Giovinazzo, sui problemi che si accentuano in estate e sulle infiltrazioni mafiose che riguardano il nostro territorio come segnalato pure dall'ultima relazione dell'», la relazione del primo semestre del 2023.Il sindaco ha «riportato la necessità di guardare Giovinazzo come ad una città profondamente diversa dal passato, con nuove esigenze e con. Ho avuto non solo ampie rassicurazioni sui rinforzi destinati alle forze dell'ordine a Giovinazzo - ha detto -, ma anche riscontri sulle attività investigative che vanno avanti da tempo e che con il tempo daranno i loro frutti. Quando le istituzioni dialogano e collaborano lo Stato e più forte».Sollecito, inoltre, ha precisato di aver avviato tre progetti:«Per quel che invece riguarda il fenomeno della movida - ha affermato ancora il sindaco Sollecito - mi preme segnalare che i controlli sulle dichiarazioni d'impatto acustico e i rilievi fonometrici sono stati già appaltati a tecnico abilitato, questo per vigilare sul corretto rispetto degli orari e dei decibel degli esercenti. La deroga alle emissioni sonore concessa pervale comunque all'interno dei limiti di decibel che sono da rispettare tassativamente».Per il primo cittadino anche se «alcuni locali sono muniti della licenza di pubblico spettacolo, questo non esime i titolari dal rispetto di alcune regole basilari, fra i limiti di capienza e l'impatto acustico. Noi - ha concluso - vigileremo anche su questo». I controlli delle forze dell'ordine, infatti, proseguiranno per tutta l'estate.