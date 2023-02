Sollecito ed Arbore in visita allo stabilimento Prysmian di Giovinazzo

Nella mattinata di mercoledì 8 febbraio, il sindaco di Giovinazzo,e l'assessore alle Attività Produttive,hanno fatto visita allo stabilimentosituato sulla provinciale che conduce da Molfetta a Bitonto, nel territorio giovinazzese.Ad accoglierli il direttore dello stabilimento,ed i manager presenti all'interno dell'azienda.Sul tavolo del confronto il possibile inserimento di Giovinazzo nelle cosiddette Zone Economiche Speciali, e la programmazione per fare passi in avanti sulla questione Area di Sviluppo Industriale, su cui da mesi si è registrata una sostanziale inversione di obiettivi da parte dell'amministrazione comunale rispetto alle ultime gestioni.«La grande disponibilità del direttore di stabilimento, Andrea Taddei, e del suo management - ha spiegato Sollecito -, ci ha permesso di affrontare diverse questioni: il desiderio dell'azienda di una presenza più marcata sul territorio; la possibilità di poter mettere a disposizione il nostro nuovo bus elettrico per un collegamento città-fabbrica; la possibilità dihe guardano con interesse al nostro territorio; la volontà di sostenere dal punto di vista comunicativodell'azienda in ottica di marketing territoriale; l'intenzione di entrare in relazione sinergica con gli Istituti tecnici del nostro territorio».«Non vi nascondo - ha concluso il sindaco rivolgendosi ai suoi amministrati - che è stato emozionante vedere le immagini storiche del Presidente Aldo Moro entrare in fabbrica, siamo eredi di una storia importante e questo deve dare significato e slancio alla nostra azione quotidiana».