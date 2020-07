Solennità di Sant'Anna, due celebrazioni a Giovinazzo

Domani, 26 luglio, la Chiesa festeggerà Sant'Anna e San Gioacchino, gli anziani genitori della Vergine Maria: madre dolce e amorevole lei, anziano sacerdote lui. Animata da una grande devozione per Sant'Anna che dura da anni, anche grazie alla presenza di una nicchia a lei dedicata, Giovinazzo ricorderà la mamma della Madonna con celebrazioni nellaLa prima Solenne Celebrazione in onore di Sant'Anna, preceduta dalla recita del Rosario alle 19.00, si terrà stasera alle ore 19.30 presso la. La messa sarà presieduta dal padre spirituale dell', don Mario G. Petruzzelli, e terminerà con il bacio della reliquia, momento atteso da tanti devoti.La seconda, invece, verrà celebrata domani nellae sarà dedicata, come di consueto, alle donne incinte ed alle partorienti, essendo Sant'Anna la protettrice delle mamme in attesa. È una celebrazione che avrebbe dovuto tenersi in piazza San Salvatore, come da tradizione annuale, proprio a qualche metro dalla nicchia contenente l'icona della Santa, ma che ha necessitato una diversa organizzazione, a seguito dell'emergenza sanitaria che impone il divieto assoluto di assembramenti.Preghiera e partecipazione spirituale caratterizzeranno anche questa festività religiosa, come tutte quelle di quest'estate con lo spettro del Covid, e forse saranno ancora più vive e sentite, permettendo alla fede ed alla devozione di rinsaldarsi e di esprimersi in maniera più autentica.