Sole e Maestrale nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 25 GIUGNO

Incalzerà il vento di Maestrale su Giovinazzo, in queste ore tra sabato 24 e domenica 25 giugno.Il giorno festivo sarà caratterizzato da qualche nube in transito al primissimo mattino e poi da cielo in larga parte sereno, grazie alla ventilazione nord-occidentale che spirerà moderata. Mare da mosso a molto mosso. Massime sui 29°.Pomeriggio soleggiato, con le correnti di Maestrale che soffieranno più intense. Serata stellata, umidità all'83% e temperature sui 23°. Minime della notte vicine ai 20°. Il caldo si farà nuovamente più intenso da martedì 27 giugno.SOLE - Sorge: 5:20, Tramonta: 20:29LUNA - Leva: 12:03, Cala: 0:30 - Gibbosa crescente