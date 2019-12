Sole e maestrale nel Natale dei giovinazzesi

Venti molto forti di maestrale sferzeranno il litorale giovinazzese in questa vigilia di Natale, con il cielo che sarà quasi sempre sereno. Minime in calo sui 6° con la percezione di 4°. Massime sui 15°, ma in realtà non saranno percepiti più di 9°. Mare agitato, umidità con picchi dell'89%.A Natale il tempo sarà buono su Giovinazzo, con sole e cieli sereni, ma i venti nord-occidentali, sebbene in attenuazione, continueranno a soffiare con moderata intensità. Mare molto mosso, ma con moto ondoso in lieve diminuzione. Massime sui 14° con percezione di circa 10°, minime invece sui 6°.Il maestrale incalzerà nuovamente su tutto il nord barese, con la costa della Puglia centrale che sarà nuovamente battuta da forti correnti nord-occidentale. Il mare tornerà ad essere agitato, con onde che potranno superare i 165 centimetri di altezza. Massime sui 13° ma con percezione intorno ai 4° e minime notturne sui 7°, ma se ne avvertiranno appena 3.