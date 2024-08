Sole e caldo nella domenica giovinazzese

Giornata caratterizzata da bel tempo e caldo. In particolare al mattino cielo sereno e ventilazione debole da quadranti nord-occidentali. Mare quasi calmo, ideale per trascorrere una giornata in spiaggia. Ancora caldo al pomeriggio e serata stellata. Temperature massime sui 33°, minime della notte poco superiore ai 23°. Bel tempo previsto per tutta la settimana.SOLE - Sorge: 5:49, Tramonta: 20:06LUNA - Leva: 5:26, Cala: 20:31 - Luna crescente