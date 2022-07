Sole e caldo nella domenica di Giovinazzo: punte di 37°

La situazione resterà stabile per tutta la settimana

DOMENICA 24 LUGLIO

Sole e caldo nella domenica di Giovinazzo, con spiagge che si preannunciano gremite di bagnanti.Le temperature massime raggiungeranno, come peraltro anticipato da queste pagine, punte di 37°, col mare che sarà calmo, ideale per un tuffo.Pomeriggio che si presenterà ancora caldo, ma con una moderata ventilazione settentrionale a mitigare leggermente la calura. Al tramonto ci saranno ancora 31,5°, mentre a sera la colonnina di mercurio toccherà 26°. Nottata stellata con minime sui 23°.Il caldo permarrà su Giovinazzo per tutta la settimana.SOLE - Sorge: 5:40, Tramonta: 20:17LUNA - Leva: 1:47, Cala: 17:22 - Luna calante