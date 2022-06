Sinistra Italiana vuole una Giovinazzo di serie A

Il rilancio della cultura è il riutilizzo degli spazi pubblici è uno dei punti cardine del programma di Daniele De Gennaro e su cui Sinistra Italiana ha più puntato in queste settimane di campagna elettorale.Certamente perché nella compagine di SÌ ci sono diversi elementi di spicco del panorama culturale e sociale della città.«A Giovinazzo mancano i luoghi per la Cultura. Una lacuna gravissima se si pensa che è l'unico dei paesi della provincia a non avere contenitori pubblici, piccoli e grandi, che possano rispondere al diritto fondamentale di accedere alle arti performative, allo spettacolo dal vivo, alla formazione e all'intrattenimento», scrivono gli esponenti di Sinistra Italiana.Cultura è "partecipazione" ai processi che educano una comunità e ne innalzano il livello di benessere, sia come spettatori che come promotori. Ma Cultura è anche "partecipazione" ai processi lavorativi, economici che essa crea, nonché all'indotto che le imprese locali andrebbero ad intercettare grazie ad una completa, diffusa ed autorevole programmazione delle attività nel corso dell'anno.«È noto - concludono da SI- che per ogni euro investito in cultura, ne ritornano almeno 4. Per questo prendiamo un impegno con la città: con Sinistra Italiana Giovinazzo avrà i suoi spazi dedicati alla cultura e allo spettacolo dal vivo».