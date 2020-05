Sinistra Italiana Giovinazzo: «Sito San Pietro Pago in evidente abbandono»

Le foto ed un post per denunciare lo stato in discarica

L'incendio in discarica di qualche sera fa ha inevitabilmente ridato vita al dibattito politico sul sito di San Pietro Pago.Tommaso Depalma all'attacco su vecchie Amministrazioni e responsabilità della Giunta regionale vendoliana da una parte; Antonello Natalicchio e la sua puntuale risposta sull'operato proprio di Depalma in questo mandato e mezzo da sindaco, dall'altro. Tutto via social, nessun comunicato ufficiale, accompagnato dalle prese di posizione di PrimaVera Alternativa e del Comitato 17 Novembre a completare il quadro.Oggi èa puntare i riflettori sulla situazione attuale nel dopo-rogo con alcune foto, una delle quali vi proponiamo in home:«Al di là di tutte le chiacchiere - scrivono dalla segreteria guidata da Tommi Bonvino, quasi a voler cristallizzare la situazione -, il sito di San Pietro Pago oggi si presenta in questo stato.tra fuoriuscite di percolato, erbacce, nessun controllo. Un luogo ancora pericoloso, ancheche potrebbero facilmente estendersi ai campi vicini.Che facciamo? - si chiedono - Perdiamo tempo in lunghi inutili post o ci diamo da fare?», è la stoccata a Depalma ed alla sua Amministrazione.A questo link il post con la galleria completa di foto.