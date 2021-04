Sindaci del Barese scrivono alla ASL e spingono per campagna vaccinale di massa. C'è Giovinazzo

Sono 16 i sindaci che hanno scritto alla ASL Bari ed alla Regione Puglia, chiedendo, secondo quanto riporta l'ANSA, «di inserire le strutture vaccinali comunali Covid, allestite per le somministrazioni ai cittadini fragili e over 80 mediante i medici di medicina generale, nel sistema di prenotazione Cup per la vaccinazione di tutte le fasce d'età».Una missiva è stata inviata quindi al direttore generale,, ed a quello del Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari,, nonché al direttore del Dipartimento Salute della Regione,La lettera è stata condivisa e sottoscritta dai sindaci di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Binetto, Bitetto, Bitritto, Cellamare, Gioia del Colle,Locorotondo, Modugno, Noci, Noicàttaro, Palo del Colle, Rutigliano, Santeramo in Colle e Terlizzi.«Nel prendere atto delle difficoltà organizzative riscontrate nei scorsi giorni presso gli hub per le vaccinazione Covid-19 della Asl - si legge - , spesso interessati da notevoli flussi di cittadini, talvolta presentatisi senza essere muniti della necessaria prenotazione, e al solo fine di fornirvi ulteriori strumenti di contrasto all'emergenza epidemiologica, siamo a chiedervi di poter inserire i nostri Punti Vaccinali Territoriali nel sistema di prenotazione Cup per la vaccinazione di tutte le fasce d'età».«Il potenziamento dell'attività vaccinale all'interno dei centri comunali - aggiungono i Sindaci, come riportato dall'ANSA - potrà, se da voi autorizzato, essere garantito dall'attività del personale sanitario in forza presso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica locali, eventualmente coadiuvato da soggetti accreditati mediante accordi di collaborazione gratuita tra Asl Bari e personale volontario, oltre che dai medici di medicina generale».