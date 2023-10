Sicurezza, a Giovinazzo un Consiglio comunale monotematico

Ci si occuperà dinel Consiglio comunale che il presidente Francesco Cervone ha convocato per venerdì 6 ottobre, alle 18.15.Vi prenderanno parte anche(Forza Italia), Viceministro della Giustizia, ed i parlamentari(Partito Democratico),(Forza Italia),(Movimento 5 Stelle) ed(Sinistra Italiana). Con loro siederà in Aula "Pignatelli" anchecriminologo giovinazzese, esperto di mafia pugliese.«In questa assise - ha dichiarato alla vigilia- vogliamo portare in evidenza ai parlamentari del territorio i problemi che il Nord Barese ha avuto nell'estate appena trascorsa. La paura di tutte le forze sedute in Consiglio comunale è che gli sforzi che compiamo quotidianamente dai banchi di maggioranza ed opposizione per rendere Giovinazzo e le nostre comunità sempre più appetibili turisticamente, siano vanificati da episodi di cronaca costanti, in cui un ruolo non marginale ricopre la criminalità organizzata. Cercheremo insieme quelle risposte - ha concluso il presidente del Consiglio comunale - sperando che partecipi anche un buon numero di cittadini, si tratta di una importante occasione di confronto non solo tra forze politiche».