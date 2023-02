Siccità, arrivano gli aiuti per gli agricoltori di Giovinazzo

Coloro che avessero subito danni nel settore agricolo per colpa della eccezionaleche ha colpito la Puglia dal, possono inoltrare una domanda per attingere al Fondo di Solidarietà Nazionale.Le domande possono essere inoltrate dae da professionisti (agrotecnici, periti agrari, dottori agronomi e dottori forestali) consegnando il plico cartaceo dell'istanza all'Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo oppure tramite invio di una raccomandata A/R indirizzata a Comune di Giovinazzo Piazza Vittorio Emanuele n.64 CAP 70054 Giovinazzo (BA); oppure per via telematica, tramite servizio di posta elettronica pec, indicando nell'oggettoall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Ente: settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it I termini scadono entro e non oltre le ore 23.00 del 20 febbraio 2023 . È possibile chiedere chiarimenti e informazioni sul presente avviso al Settore 3° - Gestione del Territorio - Ufficio SUAP (tel. 080 3902342), del Comune di Giovinazzo.Il Bando con i relativi allegati sono pubblicati nella Sezione " Il Comune ti informa" sottosezione "Notizie" e in "Atti e Documenti" sottosezione "Avvisi Pubblici".