«Si rilancia dal TAR al Consiglio di Stato, tanto pagano i cittadini!»

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa dei partiti che compongono la maggioranza in Consiglio comunale.Questo è l'ammontare dell'onorario da corrispondere all'avvocato difensore del Comune di Giovinazzo nel giudizio instaurato, in materia di accesso agli atti, da un Consigliere comunale di opposizione.che lo stesso TAR Puglia ha dichiaratocondannando il Consigliere al pagamento delle spese per 1.000 euro.La 'contesa' è stata generata, a dire del Consigliere ricorrente,Letti gli atti ovvero il ricorso del Consigliere e la difesa del Comune, costituitosi in giudizio, il TAR ha chiarito che "Il TAR ha evidenziato cheEd ancora i giudici hanno sentenziato: come il ricorso non dovesse affattoAll'esito di questa vicenda siamo rattristati dal fatto che per un ricorso, giudicato abusivo, i cittadini di Giovinazzodi giudizio per la difesa al TAR. Ma il peggio è ancora da venire.Il 22 gennaio scorso. Ancora una volta il Comune è chiamato a pagare gli oneri della difesa processuale per una battaglia personale di unsu una materia del contendere del tutto ormai inesistente!Nel pieno rispetto del principio della trasparenza, si allega la sentenza n. 1950/2019, atto pubblico del TAR».Le forze politiche di maggioranzaGiovinazzo Città del SoleIniziativa DemocraticaForza GiovinazzoTerre di GiovinazzoProgettiamo il domaniMovimento Puglia