Ultima ordinanza scuola: il Tar Puglia respinge ricorso dei genitori

Il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia ha respinto il nuovo ricorso presentato stavolta da un gruppo di genitori baresi, relativo all'ultima ordinanza sulla scuola del 23 febbraio firmata dal Presidente. Resta dunque valido il provvedimento, che ha portato tutti gli studenti in didattica digitale integratacon la possibilità però di tornare in classe per "ragioni non diversamente affrontabili".Il tribunale amministrativo ha stabilito che l'ordinanza è legittima, spiegando anche le motivazioni:- ha lo scopo dicon il vaccino AstraZeneca e ha indicato questa volta un cronoprogramma delle operazioni di vaccinazione;- ha in parteche consentiva alle Istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti che va dallo zero al 50% dell'intera popolazione scolastica;- ha, comunque, ripristinato al 100% l'accesso a domanda alla didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia ed elementari.