Si alzano ancora le temperature su Giovinazzo

Continuano a salire le temperature su Giovinazzo.Nelle prossime ore sono attese punte die tutta la giornata di giovedì 22 giugno sarà caratterizzata da deboli correnti settentrionali e sole. Mare poco mosso. A sera ancora cielo sereno, termometro sui 25°, ma per fortuna l'umidità resterà bassa, con picchi del 66%.Venerdì 23 giugno, come ampiamente preannunciato dalla nostra redazione, si toccheranno punte dinelle ore centrali della giornata, valori mitigati solo da una leggerissima brezza di Maestrale. Mare quasi calmo. Le temperature alte resteranno sino al tramonto, quando su Giovinazzo si registreranno ancora 30°. Serata stellata. Domenica massime in diminuzione e minime in aumento.