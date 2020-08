Sette nuovi positivi al Covid in Puglia nelle ultime ore

CONTAGI



DECESSI

IL DATO ATTUALE PUGLIESE

Sono stati registratidi positività al Covid-19 nelle ultime ore in Puglia, secondo quanto riferito dall'Ente regionale. I sette casi sono emersi dall'analisi di 2.407 tamponi e due di essi riguardano la Città Metropolitana di Bari. In totale, da inizio emergenza sanitaria, i contagiati in Puglia sono stati 4.655 su 246.581 test orofaringei.Non si sono fortunatamente registrate altre vittime per Coronavirus nelle ultime ventiquattr'ore e così il totale delle vittime è rimasto fermo a 553, di cui una terlizzese. Di seguito il riepilogo di contagi e decessi per ciascuna provincia.1513 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo + 1 residente fuori)1209 Provincia di Foggia673 Provincia di Brindisi567 Provincia di Lecce382 Provincia Barletta Andria Trani281 Provincia di Taranto30 relativi a residenti fuori regione161 Provincia di Foggia153 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)79 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Barletta Andria Trani32 Provincia di Taranto3 residenti fuori regioneIn Puglia ci sono attualmente 131 persone positive al virus (una in isolamento a Giovinazzo, ma non residente) e di esse 109 si curano a casa in isolamento domiciliare, mentre 22 sono ricoverate in ospedale. I guariti salgono di una unità: ora sono 3.971 (10 di Giovinazzo).