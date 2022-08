Servizio civico, le proposte di Rifondazione Comunista Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo, lo scorso 19 luglio ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per essere ammessi al Servizio civico. Da, però, si alzano alcuni dubbi sulle decisioni dell'esecutivo cittadino.«Non poteva non saltare all'occhio il punto 4 - scrivono dal direttivo -, quello secondo cui i candidati al bando non devono percepire alcuna forma di inclusione sociale o sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità). Anche laddove dovessero soddisfare i requisiti economici. La norma rimanda a una delibera Consiliare , quella del 29/4/2020 , che disciplina il "Regolamento per la concessione sussidi di natura economica a soggetti in condizione di disagio socio-economico". Contestualmente all'approvazione di quest' ultima, abbiamo anche visto come si siano innalzate le soglie massime di reddito per potervi accedere, per la precisione si è arrivati a 15.000 euro annui. Modifica, questa, osteggiata al tempo dalle opposizioni».non è affatto contraria all'innalzamento della soglia, poiché nel comunicato ufficiale prende in considerazione la situazione economica attuale che sta attraversando il nostro Paese con «l'erosione del potere d'acquisto cagionata dalla pandemia e dal costante aumento di utenze, carburante e beni talvolta di prima necessità. Troviamo però incomprensibile - è la sottolineatura - l'esclusione di altri cittadini che soddisfano i requisiti economici per parteciparvi. Questi due strumenti di welfare non sono affatto incompatibili tra loro. I redditi che derivano da attività socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento non vanno neanche comunicati all'INPS, quindi non fanno cumulo rispetto ai requisiti per accedere al diritto alla percezione del Rdc. Invitiamo pertanto l'Amministrazione - è la critica costruttiva all'operato degli amministratori - a considerare una modifica del Regolamento che permetta anche a percettori di RDC di poter accedere alle graduatorie in futuro. Crediamo sia giusto farlo».