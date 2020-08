Selvaggia Lucarelli e lo spot per Giovinazzo

Un pranzo in uno dei più noti ristoranti della zona, ai piedi della rocca aragonese (Il Tamburo come lo chiamano i giovinazzesi) e lo sfondo di Cala Porto.opinionista, giornalista, blogger seguitissima, conduttrice e scrittrice è stata ieri a Giovinazzo per un pasto in uno dei luoghi più incantevoli della Puglia ed ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web.ha scritto con tanto di riscontro tra i suoi numerosissimi followers, che hanno apprezzato la meravigliosa cornice della perla del basso Adriatico.Cala Porto ha fatto centro ancora una volta, con la sua bellezza che riassume l'essenza della giovinazzesità: pietre che trasudano storia, mare, le barchette ed un panorama che in tanti ci invidiano. E quello diè stato un "involontario" e graditissimo spot per una cittadina che vuol continuare ad attirare flussi turistici.