Sede Fratres aperta per la donazione del sangue

Quest'oggi dalle 8 alle 11 in via Marconi

Lo ribadiamo ancora una volta: donare sangue non è solo un gesto semplice e prezioso, ma è anche il termometro della crescita civile di una comunità.Tutti i giovinazzesi sono dunque chiamati a fare la loro parte quest'oggi, domenica 26 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, nella sede della sezione giovinazzese dellaintitolata a Luigi Depalma.I volontari ed il personale medico effettueranno un semplice prelievo che però può significare tanto per gli altri. Le analisi saranno poi inviate comodamente a casa dei donatori che riceveranno gratuitamente uno screening completo."Basta poco, che ce vo'", diceva il comico Giobbe Covatta in uno spot a favore delle missioni in Africa. Noi lo riprendiamo e chiediamo a ciascuno di voi lettori di fare la propria parte oggi. Piccolo gesto, grandi traguardi.