Secondo giorno consecutivo senza decessi per Covid nel Barese

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Secondo giorno consecutivo senza decessi nel barese, dato molto confortante e che dimostra il rallentamento dell'epidemia da Covid-19. In Puglia sono invece purtroppo 3 le vittime registrate nelle ultime ore, 1 nella Bat, 1 nel leccese, 1 nel tarantino. I morti pugliesi a causa del Sars CoV2 sono così saliti a 6540 e 2248 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.Nelle ultime 24 ore sono stati invece 139 i nuovi casi individuati dopo l'analisi di 4699 tamponi, pari al 2,95% del campione totale. Di seguito il riepilogo dei contagiati dal virus da inizio pandemia in Puglia:94711 Area Metropolitana di Bari44905 Provincia di Foggia39131 Provincia di Taranto26653 Provincia di Lecce25385 Provincia Bat19434 Provincia di Brindisi801 relativi a residenti fuori regione362 di provincia di residenza non notaI guariti sono invece complessivamente 226011, solo nelle ultime 24 ore sono 511 le persone che si sono lasciate il virus alle spalle.Attualmente in Puglia ci sono 18830 positivi (-376 rispetto al sabato) e 18386 di essi si curano a casa senza sintomi gravi. Cala ancora il dato dei ricoverati: sono 444, 12 in meno nelle ultime ore. Lottano in terapia intensiva 33 pazienti.I positivi al Sars CoV2 presenti sul territorio comunale sono 22, ben 20 in meno rispetto all'aggiornamento datato 24 maggio. In totale sono 1231 i giovinazzesi che hanno contratto il virus da marzo 2020 e 1192 sono i guariti.