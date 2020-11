106 POSITIVI A GIOVINAZZO

IL CONTAGIO ALLA "SAN TOMMASO"

DIDATTICA A DISTANZA

Una maestra della scuola per l'infanzia "San Tommaso" di Giovinazzo è risultata positiva al Covid-19. La donna è in isolamento domiciliare, mentre per colleghi e famiglie dei bambini delle classi interessate sono scattati tutti i protocolli di sicurezza.Intanto il plesso appartenente al Circolo Didattico "Bosco-Buonarroti"nella mattinata di oggi, sabato 14 novembre. Di seguito il post del Sindacoche ha confermato l'accaduto ed ha fatto il punto della situazione sui contagi: a Giovinazzo attualmente ci sonoInfine alcune indicazioni sulla didattica a distanza.«Eccovi gli ultimi aggiornamenti. I positivi sul nostro territorioIn questi giorni abbiamo elaborato i dati in nostro possesso ovvero le comunicazioni che la Prefettura gira a tutti i sindaci. Riteniamo sia utile offrire questi numeri in modo completo, aperto e accessibile sulla nostra banca dati dedicata a questa emergenza (qui il link all'ultimo aggiornamento https://github.com/.../giovinazzo-dati-covid-latest.xlsx ).La. Abbiamo elaborato anche il dato dell'incremento giornaliero per monitorare meglio la crescita o la decrescita dei contagi.La situazione attuale ci spinge ad essere sempre più prudenti e a rispettare con rigore le misure di sicurezza.Ieri abbiamo ricevuto la notizia di una dLa dirigente scolastica e il dipartimento di prevenzione della ASL hanno eseguito tutti i passaggi previsti dal Protocollo di sicurezza, i bambini entrati in contatto con la docente resteranno in quarantena mentre stamattina l'intero plesso della scuola San Tommaso è stato sanificato per garantire il rientro in sicurezza degli alunni delle classi non coinvolte.In questa settimana molti genitori ci hanno contattato per le vie brevi per avere maggiori notizie sulla didattica a distanza come prevista dall'ultima ordinanza del Presidente della Regione. I due Istituti Comprensivi hanno lavorato in questa settimana per riorganizzarsi e garantire quanto disposto mentre il Comune ha predisposto l'attivazione di maggiore connettività presso i plessi.Ai genitori che hanno ancora dubbi dico di rivolgersi con serenità alle direzioni dei due Istituti Comprensivi e avranno maggiori delucidazioni. È importante avere un atteggiamento collaborativo: dirigenti, docenti e personale scolasticoLa stella polare, nonostante tutto, resta l'impegno a garantire a tutti il diritto allo studio.Lunedì ho convocato il COC per approntare nuove misure utili al contenimento del rischio epidemiologico sul territorio cittadino.A presto per ulteriori aggiornamenti, vi auguro una buona serata».