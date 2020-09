Scuola, alle 15.00 la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte

Non c'è stata finora chiarezza da parte del Governo sulla riapertura della scuole, tema assai sentito dalla popolazione. Il mondo della pubblica istruzione deve ripartire, ma da dirigenti, docenti, personale tutto e genitori soprattutto degli alunni più giovani è richiesta estrema chiarezza.Per questo motivo, quest'oggi, 9 settembre, alle ore 15.00, il Presidente del Consiglio,, terra una conferenza stampa da Palazzo Chigi per dissipare alcuni dubbi e rispondere alle domande dei giornalisti (diretta sulla sua pagina Facebook).Gli interrogativi più frequenti dei genitori riguardano i casi eventuali di positività, la possibilità di effettuare tamponi o test sierologici in maniera rapida per i propri figli e per se stessi, la sistemazione dei banchi nelle singole aule per garantire il distanziamento sociale e la didattica integrata, in presenza ed a distanza.Tutti temi su cui la Ministranon è riuscita sin qui a fare totale chiarezza e che si spera il Premier possa oggi chiarire in via definitiva. Intanto in alcune regioni del Nord Italia si sono già verificati i primi casi di positività. In Puglia la ripartenza della scuola è prevista tra il 23 ed il 24 settembre prossimi.